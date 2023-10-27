Как открыть счет в ОАЭ нерезиденту?

Арабские Эмираты идеально подходят для успешного ведения бизнеса иностранным предпринимателям. Здесь созданы благоприятные условия и есть налоговые льготы, можно открыть счет в надежном банке.

Консалтинговый агент из «Dynasty Business Adviser» подскажет какой лучше открыть бизнес в ОАЭ и получать стабильную прибыль. Рентабельными бизнес-направлениями является международная торговля, туризм, транспорт и логистика, рынок недвижимости, финансово-инвестиционная деятельность и др.

Преимущества банковского счета в ОАЭ

Для иностранных лиц открытие счета в банке имеет ряд преимуществ. К ним относят:

стабильность валютного курса;

надежные банки;

гарантия конфиденциальности;

безопасность вкладов;

отсутствие государственного валютного контроля;

мультивалютные счета для иностранных лиц;

ввод/вывод капитала без препятствий и др.

Стабильная экономическая и политическая ситуация в стране привлекает иностранных инвесторов для успешного ведения бизнеса.

У них есть возможность открыть оффшор в Дубае или другой фри-зоне на выгодных условиях. Консалтинговый агент расскажет, как открыть счет в эмиратах нерезиденту, что позволит сэкономить личное время и финансы.

Преимущества оффшорной компании для иностранцев – владение капиталом на 100%, освобождение от большинства видов налогов, отсутствие государственного валютного контроля, возможность открытия оффшорного банковского счета, гарантия конфиденциальности и др.

Как открыть счет в ОАЭ нерезиденту?

Нерезидентам разрешено открывать разные виды счетов в банковских учреждениях. Это могут быть личные – депозитные и до востребования, а также корпоративные для местных, оншорных компаний и оффшоров.

Есть возможность открытия привилегированных счетов, которые предоставляют владельцу больше возможностей. Это помощь индивидуального менеджера, выгодный валютообменный курс, упрощенная процедура открытия и др.

Но есть и определенные требования, например, наличие на счете неснижаемого остатка (от 100 тысяч долларов США).

Для открытия банковского счета необходимо предоставить пакет документов. Он отличается от того, кто будет его владельцем – физ лицо или компания.

Нерезидент должен предоставить банку такие документы – паспорт (оригинал плюс копия), виза или отметка о въезде, банковская выписка за последние 3-6 месяцев, оплаченная квитанция коммунальных услуг.

По запросу банка заявитель должен предоставить дополнительные документы при необходимости. Для открытия корпоративного счета нерезиденту, кроме основного пакета документов, нужно предоставить резюме с персональной информацией, справку с места работы (для частного лица) или о фирме.

Документы необходимо перевести на английский и заверить нотариально в установленном порядке. Процедура открытия банковского счета достаточно длительная и требует знаний законодательства, поэтому лучше сразу обратиться к консалтинговому агенту.