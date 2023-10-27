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Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $500 млн

Про це повідомила пресслужба міноборони Данії.

До пакета у 3,7 млрд данських крон (522 082 580 доларів) в Україну увійшли БМП-2 і танки Т-72, а також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною. Це ті види техніки й боєприпасів, які затребувані Україною і мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності.

«Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі постійних переговорів з українцями було складено тринадцятий і всеосяжний пакет пожертвувань Данії», — заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

На підставі потреби України в додаткових 155-мм артилерійських боєприпасах також пропонується передати більшу кількість метальних зарядів та електрошокових трубок із власних запасів міноборони.

«За оцінками командування оборони, ця пожертва не матиме негайних наслідків для організації збройних сил», — зазначили в оборонному відомстві Данії.

27 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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