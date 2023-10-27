ЄС у процесі підготовки 12-го пакету санкцій, включно з забороною алмазів ЄС обговорить з Україною «гарантії безпеки» » Борис Джонсон станет ведущим на «альтернативном» телеканале GB News Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что станет ведущим британского новостного телеканала GB News. На этом канале часто выступают политики правого толка, он позиционирует себя как платформу, которая представляет альтернативный взгляд на события, отличающийся от более традиционных СМИ. Джонсон подал в отставку с должности депутата британского парламента в июне этого года. В своем заявлении бывший премьер говорит, что с радостью принял предложение о работе на телеканале. Он будет ведущим документального сериала, который «продемонстрирует силу Британии по всему миру», а также примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году. «Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и трудностях. И том, почему наши лучшие дни впереди», — сказано в заявлении Джонсона.