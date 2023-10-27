ЄС у процесі підготовки 12-го пакету санкцій, включно з забороною алмазів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі підтвердила, що Європейський Союз зараз працює над новим, 12-м, пакетом санкцій проти Росії, у який повинна увійти заборона на експорт алмазів з РФ — «Європейська правда»

«Ми перебуваємо в процесі підготовки 12-го пакета санкцій проти Росії. Ми проводимо консультації з країнами-членами ЄС. Ми розглядаємо, як скоротити решту доходів, які Росія отримує від експорту алмазів до Європи та її партнерів».

За її словами, робота над новим пакетом санкцій відбувається спільно із країнами G7.

Крім того, ЄС хоче посилити ефективність уже запроваджених заходів проти РФ, додала фон дер Ляєн.

За даними ЗМІ, країни «Групи семи» оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.