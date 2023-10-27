ЄС обговорить з Україною «гарантії безпеки»

Саміт Європейського Союзу в Брюсселі, який завершився в п’ятницю, підтвердив наміри об’єднання працювати над «майбутніми безпековими зобов’язаннями» для України — «Європейська правда» з посиланням на підсумковий документ саміту

Лідери ЄС, як і на попередніх зустрічах, підтвердили наміри «надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно».

У плані військової підтримки вони наголосили на необхідності забезпечити прискорене постачання ракет і боєприпасів, зокрема в межах плану ЄС із постачання мільйона снарядів, а також систем протиповітряної оборони «для захисту населення, критичної та енергетичної інфраструктури».

«У довгостроковій перспективі ЄС та держави-члени разом з партнерами сприятимуть виконанню майбутніх безпекових зобов’язань перед Україною, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому», – йдеться в документі.

Голови держав-членів доручили топ-дипломату ЄС «на основі рамок, які будуть схвалені Радою», провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов’язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.