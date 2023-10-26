США выделили Украине новый пакет военной помощи на $150 млн

Власти США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $150 млн, в который, в частности, вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковые боеприпасы. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
В новый пакет, в частности, войдут:
- ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS
- ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS
- ракеты для систем противовоздушной обороны AIM-9 Sidewinder
- противотанковые боеприпасы TOW
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм
- зенитные ракеты Stinger
- противотанковые ракетные комплексы Javelin
- более 2 млн патронов к стрелковому оружию
Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн включал высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским беспилотникам.
Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передали Киеву вооружений и технических средств на более чем $43,9 млрд.
Leave a Reply