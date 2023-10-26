США выделили Украине новый пакет военной помощи на $150 млн

Власти США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $150 млн, в который, в частности, вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковые боеприпасы. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В новый пакет, в частности, войдут:

ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS

ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS

ракеты для систем противовоздушной обороны AIM-9 Sidewinder

противотанковые боеприпасы TOW

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм

зенитные ракеты Stinger

противотанковые ракетные комплексы Javelin

более 2 млн патронов к стрелковому оружию

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн включал высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским беспилотникам.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передали Киеву вооружений и технических средств на более чем $43,9 млрд.