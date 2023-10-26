 
«  
  »

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $150 млн

Власти США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $150 млн, в который, в частности, вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковые боеприпасы. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В новый пакет, в частности, войдут:

  • ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS
  • ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS
  • ракеты для систем противовоздушной обороны AIM-9 Sidewinder
  • противотанковые боеприпасы TOW
  • артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм
  • зенитные ракеты Stinger
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin
  • более 2 млн патронов к стрелковому оружию

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн включал высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским беспилотникам.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передали Киеву вооружений и технических средств на более чем $43,9 млрд.

26 октября, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  