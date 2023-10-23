ЗСУ показали застосування ЗРК Hawk

Повітряні сили ЗСУ показали застосування комплексу протиповітряної оборони MIM-23 Hawk.

Відео пусків зенітних ракет оприлюднив Командувач ПС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Комплекс збивав повітряні цілі під час російського обстрілу України в ніч на понеділок 23 жовтня.

Командувач наголосив, що західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!

ЗРК HAWK MIM-23. 2011 рік. Німеччина. Фото: murphman61

“На відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо!”, – йдеться в повідомленні.

Микола Олещук подякував захисникам українського неба за нинішній результат бойової роботи.

Перші зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk прибули до України у минулому році. Їх передала Іспанія в межах військової допомоги.

У 2022 році Іспанія обіцяла відправити в Україну шість таких ЗРК американського виробництва.

Також на початку жовтня 2023 року, уряд Іспанії повідомив про плани передати Україні ще шість пускових установок М-192 для зенітних ракет MIM-23 Hawk.

Тайванський MIM-23 Hawk. Фото з відкритих джерел

У липні цього року стало відомо, що Сполучені Штати Америки викуповують у Тайваню списані MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для України. Однак тоді міністерство національної оборони Тайваню, не підтвердило цю інформацію.

ЗРК MIM-23 HAWK

MIM-23 HAWK – це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений компанією Raytheon. Прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації. Він має три покоління: Phase I, Phase II та Phase III.

Американський зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK. Фото з відкритих джерел.

Спочатку комплекс розробляли для знищення літаків, пізніше його доопрацювали для перехоплення крилатих ракет. У останніх версіях ЗРК Hawk мають максимальну дальність перехоплення повітряних цілей до 40 км при максимальній висоті 18 км.