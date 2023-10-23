ЗСУ ліквідували за добу 12 танків, 25 артсистем та 870 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 294 700 (+870)
- танків ‒ 5093 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22)
- артилерійських систем – 7057 (+25)
- РСЗВ – 825 (+0)
- засобів ППО ‒ 551 (+2)
- літаків – 320 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6)
- крилатих ракет ‒ 1536 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15)
- спеціальної техніки ‒ 998 (+7)
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