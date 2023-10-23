Повітряні сили 7 разів ударили по районах скупчення росіян Щоденне вживання червоного м’яса підвищує ризик розвитку діабету 2 типу » ЗСУ ліквідували за добу 12 танків, 25 артсистем та 870 військових армії РФ Протягом доби війни українські військові відбили щонайменше 50 ворожих атак на ключових напрямках фронту і знищили 870 окупантів. Загалом між російськими та українськими військами відбулося понад 90 бойових зіткнень Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 294 700 (+870)

танків ‒ 5093 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22)

артилерійських систем – 7057 (+25)

РСЗВ – 825 (+0)

засобів ППО ‒ 551 (+2)

літаків – 320 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6)

крилатих ракет ‒ 1536 (+1)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15)

спеціальної техніки ‒ 998 (+7)