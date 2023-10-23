У Словаччині кандидат в міністри пропонує провести референдум щодо виходу з НАТО та ЄС

Словацький політик Рудольф Гуляк, чию кандидатуру висунули на посаду міністра з питань довкілля й проти чого виступила президентка країни, хоче ініціювати референдум про вихід Братислави з Євросоюзу і НАТО.

Про це пише газета Pravda.

Гуляк заявив, що популістська Словацька національна партія (SNS), до якої він входить, спробує ініціювати обов’язковий референдум щодо виходу Словаччини з блоків, але в політсилі просуватимуть свою програму “настільки, наскільки це дозволить вага їхнього мандата в коаліції”.

Після цього речниця партії Зузана Шкопцова наголосила, що SNS «ніколи не мала й не має наміру» проводити референдум про вихід з міжнародних організацій, членом яких є Словаччина. За її словами, думка Гуляка не відображає політику партії й була “грубо вирвана з контексту”.

Лідер партії Голос Петер Пеллегріні також відкинув таку ідею політика, заявивши, що керівна коаліція не ініціюватиме голосування про вихід країни з НАТО.

Раніше президентка Зузана Чапутова заявила, що не схвалить призначення Рудольфа Гуляка міністром з питань довкілля. Як пише Dennik N, зокрема, одіозний політик ставить під сумнів кліматичну кризу та здійснює нападки на неурядові організації. Однак проросійський Роберт Фіцо, який може стати прем’єр-міністром Словаччини, став на його захист.