Шольц вимагає «нульової терпимості» до антисемітизму у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час відкриття нової синагоги пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

Виступ Шольца цитує агентство AFP, пише «Європейська правда».

«У Німеччині має бути нульова терпимість до антисемітизму», — сказав Шольц у синагозі в східному місті Дессау.

Він пообіцяв, що Німеччина буде «захищати і обороняти» єврейське життя, сказав Шольц. Він висловив свій шок через антисемітизм, який шириться «по всьому світу і, на жаль, також тут, у Німеччині» після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Німеччина стала свідком хвилі антисемітських інцидентів після ізраїльської кампанії бомбардувань сектора Гази. Єврейські будинки в Берліні позначали зіркою Давида, також невідомі минулого тижня кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в єврейську синагогу.

«Не можна заплющувати очі, коли євреї не в безпеці на вулицях Німеччини, коли зірки Давида з’являються на будинках, коли в синагоги кидають коктейлі Молотова», — сказав Шольц.

Відкриття синагоги в Дессау відбулося через 85 років після того, як синагога в місті була знищена під час антиєврейського погрому 9 листопада 1938 року, коли нацистські натовпи підпалювали та грабували синагоги та єврейські підприємства по всій Німеччині\

Нову будівлю назвали синагогою Вайля на честь німецько-американського композитора Курта Вайля, батько якого був кантором у єврейській громаді Дессау.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Німеччина має третю за чисельністю єврейську громаду в Європі.