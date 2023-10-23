РФ, Іран і Китай — вісь зла, що загрожує США: лідер республіканців у Сенаті пояснив важливість перемоги України

Про це Макконнелл сказав у інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Ви повинні реагувати на умови, які фактично існують і становлять загрозу для США. Іранці також є загрозою для нас. Отже, це надзвичайна ситуація. Це надзвичайна ситуація, що ми зіткнулися та маємо справу з цією віссю зла – Китаєм, Росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для США», — сказав Макконнелл.

Лідер республіканців у Сенаті також розкритикував вивід військ США з Афганістану за президентства Джо Байдена, назвавши це «неправильним сигналом» і «зеленим світлом» президенту РФ Володимиру Путіну для нападу на Україну.

«Питання в тому, чи лідируватимуть американці. Я думаю, адміністрація Байдена надіслала неправильний сигнал, і вони мали катастрофічний вихід з Афганістану. Я думаю, що це було все одно, що дати Путіну зелене світло для вторгнення в Україну. І ми бачимо, що Іран, головний спонсор тероризму, надсилає безпілотники до Росії та атакує – Хезболла, а в цій конкретній ситуації ХАМАС – атакує ізраїльтян за допомогою безпілотників. Отже, це все пов’язано. Ви не можете відокремити одну частину і сказати, що ми матимемо справу лише з цим. Це все пов’язано», — сказав Макконнелл.

Також сенатор прокоментував позицію КНР щодо нападу ХАМАС на Ізраїль.

«Ми знаємо, на чиєму вони боці. Ми повинні розглядати це як світову проблему», — сказав Макконнелл.

Політик також попередив, що Росія нападе на НАТО, якщо не зазнає поразки в Україні. При цьому він наголосив, що в перемозі України зацікавлені демократичі країни в Азії.

«Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступним кроком підуть до країни НАТО. І думка про те, що наші азіатські союзники чомусь байдужі до України, абсолютно хибна. Прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати президенту Сі (лідеру КНР Сі Цзіньпіну — ред.) послання, бийте росіян в Україні. Південнокорейці, японці, тайванці — усі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, тому що вони знають, що президент Сі спостерігає за цим. Президент Сі нещодавно заявив, що у них нескінченна дружба з росіянами. Що ще вам потрібно знати про наскільки Україна актуальна для Азії та Близького Сходу?» — сказав Макконнелл.

Також лідер республіканців у сенаті США зазначив, що, допомагаючи Україні, США розвивають власну промисловість.

«Одна з найкращих речей у цьому з точки зору США полягає в тому, що коли ми, наприклад, передаємо старе обладнання українцям, ми відновлюємо нашу промислову базу в цій країні. Завдяки допомозі, яку ми надаємо Україні, створюються робочі місця у 38 штатах. І відбувається перебудова нашого промислового комплексу для більш серйозної великої загрози в Азії. Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, є чимось неправдивим», — підсумував Макконнелл.