В Криму активно розвивається проукраїнський рух опору

Про це він розповів в інтерв’ю Еспресо.

«Велика кількість громадян активно допомагає українським Силам безпеки й оборони інформацією і не тільки. Часто вони наражають себе на небезпеку», — зазначив Юсов.

Він наголосив, що проукраїнсський рух опору в Криму активно розвивається, дошкуляє росіянам і дає ефективні результати.

«На окупованих територіях рух опору є, він активно розвивається, активно взаємодіє із Силами безпеки й оборони, Силами спеціальних операцій ГУР, зі Службою безпеки. Він дає дуже добрі результати та розгортається. З різних джерел, із перехоплень, з оперативних даних ми бачимо, наскільки рух опору українців на окупованих територіях дошкуляє окупантам», — розповів представник української розвідки.