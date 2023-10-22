Російська армія за добу втратила 18 танків, 15 артсистем і майже тисячу солдатів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 293 830 (+980)
- танків ‒ 5081 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19)
- артилерійських систем – 7032 (+15)
- РСЗВ – 825 (+3)
- засобів ППО ‒ 549 (+1)
- літаків – 320 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9)
- крилатих ракет ‒ 1535 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 991 (+1)
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