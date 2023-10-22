РФ виготовляє дрони невстановленого типу із двигунами, які були куплені на AliExpress Британська розвідка: ракети «Кинджал» далеко не такі ефективні, як заявляє Путін » Російська армія за добу втратила 18 танків, 15 артсистем і майже тисячу солдатів Протягом ще однієї доби війни українські захисники відбили більше ніж 60 ворожих атак на фронті, водночас російська армія втратила 980 своїх військових Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 293 830 (+980)

танків ‒ 5081 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19)

артилерійських систем – 7032 (+15)

РСЗВ – 825 (+3)

засобів ППО ‒ 549 (+1)

літаків – 320 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9)

крилатих ракет ‒ 1535 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13)

спеціальної техніки ‒ 991 (+1)