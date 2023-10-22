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Російська армія за добу втратила 18 танків, 15 артсистем і майже тисячу солдатів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 22.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 293 830 (+980)
  • танків ‒ 5081 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19)
  • артилерійських систем – 7032 (+15)
  • РСЗВ – 825 (+3)
  • засобів ППО ‒ 549 (+1)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 1535 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 991 (+1)
22 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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