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РФ виготовляє дрони невстановленого типу із двигунами, які були куплені на AliExpress

Про це у телемарафоні повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«І про БПЛА невстановленого типу — там вже є уламки, решти. Видно з чого ворог їх складає, фактично з AliExpress куплені двигуни. Таким чином, противник буде їх застосовувати», — заявив речник.

За словами Ігната, це вже не вперше, коли з простих матеріалів, з «палок», створюють безпілотники і запускають по території України.

Водночас він наголосив, що цей безпілотник несе кілька кілограмів вибухівки і становить небезпеку.

22 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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