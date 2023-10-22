Орієнтовна кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла до 212

Про це повідомляє The Hill.

За словами представника Армії оборони Ізраїлю, кількість заручників, які утримуються бойовиками угруповання ХАМАС, зросла до 212 осіб.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив на прес-конференції в неділю, 22 жовтня, що 7 жовтня бойовики ХАМАСу захопили 212 осіб.

Адміністрація Байдена досі була непохитною у своїй підтримці Ізраїлю, пообіцявши підтримати країну в її боротьбі проти ХАМАСу. Президент Байден також заявив, що зусилля зі звільнення інших американських заручників тривають після того, як ХАМАС за допомогою Катару звільнив Джудіт Раанан та її доньку Наталі Раанан.

Після першого нападу все ще залишаються 10 американців, які вважаються зниклими безвісти.