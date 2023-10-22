Кремль щомісяця мобілізує на війну 20 тисяч

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю журналісту Еспресо Єгору Чечеринді, що вийшло сьогодні, 22 жовтня 2023 року.

«Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув’язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють», — зазначив він.

За словами Юсова, зокрема, російське командування широко практикує «примусове підписання контракту» із колишніми військовослужбовцями.

«Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті», — пояснив Андрій Юсов.

Тому, як наголосив представник ГУР, «говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору «любові» до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони».

«Це банальне бажання заробити. Ну, зрештою, ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців», — додав Юсов.

Разом з тим, як заявив Андрій Юсов, Кремль віддає перевагу прихованій мобілізації й уникає масового залучення до бойових дій населення європейської частини РФ.

«Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі. Проте, все ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед, йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом «бессмисленним, беспощадним» у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще», — сказав Юсов.

Але й за такої ситуації російська економіка дедалі сильніше відчуває нестачу чоловічих рук, вважає представник Головного управління розвідки МО України.

«Мобілізаційний ресурс в РФ більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він точно не безмежний. Економіка РФ вже починає відчувати брак, зокрема, робочої сили: на окремих підприємствах вже не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує і буде збільшуватись», — підсумував Андрій Юсов.