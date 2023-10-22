Фінляндія підозрює контейнеровоз із Китаю у пошкодженні газопроводу

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань Фінляндії.

«Ми будемо співпрацювати з китайською владою, щоб встановити роль зазначеного судна. Поліція Фінляндії також має офіцера зв’язку в Китаї, який може впоратися з цим питанням на місці, каже головний керівник відділу розслідування, старший детектив Рісто Лохі», — йдеться у заяві.

Поліція досліджуватиме історію і рух судна в рамках кримінального розслідування за сприяння міжнародних партнерів.

Поруч із місцем пошкодження газопроводу на морському дні було виявлено невстановлений важкий предмет, тому Національне бюро розслідувань перевіряє, чи має він відношення до пошкодження газопроводу.