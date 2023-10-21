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Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 292 850 (+790) осіб,
  • танків ‒ 5063 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9612 (+55) од,
  • артилерійських систем – 7017 (+5) од,
  • РСЗВ – 822 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4) од,
  • крилаті ракети ‒ 1535 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 990 (+5).
21 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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