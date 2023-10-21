Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 292 850 (+790) осіб,
- танків ‒ 5063 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9612 (+55) од,
- артилерійських систем – 7017 (+5) од,
- РСЗВ – 822 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4) од,
- крилаті ракети ‒ 1535 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 990 (+5).
Leave a Reply