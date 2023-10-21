Играем в карты он-лайн Пресофіцер 3-ї ОШБр: Сили оборони мають великі успіхи з тактичної точки зору » Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Українські захисники відбили понад 20 ворожих атак на Куп’янському напрямку і знищили ще 790 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 292 850 (+790) осіб,

танків ‒ 5063 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 9612 (+55) од,

артилерійських систем – 7017 (+5) од,

РСЗВ – 822 (+0) од,

засоби ППО ‒ 548 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4) од,

крилаті ракети ‒ 1535 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 990 (+5).