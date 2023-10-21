Пресофіцер 3-ї ОШБр: Сили оборони мають великі успіхи з тактичної точки зору

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Погодні умови трохи змінять перебіг бойових дій, особливо в період між дощами і настанням холодів, коли усе стабілізується. Звичайно, погода все ускладнить. Але не завжди, з військової точки зору, тактичної й оперативної ситуації, території важливіші. Зараз росіяни штурмують, але стираються дуже сильно», — підкреслив Бородін.

За його словами, ЗСУ вдало знищують ворожу силу й техніку окупантів.

«Кількість сил та засобів, яку Сили оборони знищили за цей час, артилерійських, ракетних систем, РЕБ ворога, авіації, у деяких позиціях знищено більше, ніж за першу частину війни. Є важливий елемент, ЗСУ мають успіхи. Вони більш військові, ніж ті, що гарно показати в медіа», — зауважив Бородін.