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Німеччина надала новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду.

До пакета увійшли три зенітні установки Gepard, які здатні протидіяти загрозі від вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах. Вони можуть працювати вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Також у пакеті є 20 безпілотних комплексів розвідки RQ-35 Heidrun, 20 легких розвідувальних БпЛА Vector, мостоукладач Biber, 3 тягачі HX81 і 3 напівпричепи, 13 машин для охорони кордону і 3 872 артилерійські димові снаряди DM125.

Зазначається, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дати прибуття до моменту передачі.

21 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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