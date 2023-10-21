На Авдіївському напрямку знизилась активність росіян

Активність військ Росії біля Авдіївки дещо знизилась, хоча ворог і продовжує «йти вперед», запевнив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону

«Ворог дещо… можна сказати по втратах, дещо знизилась його активність, але він продовжує іти вперед».

Деталі: За словами Штупуна, Росія завдала по Таврійському напрямку 1 ракетного та 24 авіаційні удари, більшість з них – КАБи на Авдіївському напрямку.

Тим часом Інститут вивчення війни наголошує, що 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.