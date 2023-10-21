Екоактивістка Грета Тунберг підтримала Сектор Гази

Шведська екоактивістка Грета Тунберг влаштувала страйк на знак солідарності із палестинцями Сектору Гази на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Відповідний допис із пропалестинськими гаслами дівчина опублікувала в Instagram 20 жовтня. На заяву Тунберг відреагував речник ізраїльської армії, її позиція також викликала обурення у багатьох підписників.

«Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про себе і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб«, – написала Тунберг, опублікувавши контакти організацій, які допомагають палестинцям.

Водночас активістка заявила, що «проти будь-якого виду дискримінації і засуджує антисемітизм у всіх його формах і проявах».

У відповідь на це речник ізраїльської армії Ар’є Шаруз Шалікар сказав POLITICO, що той, хто буде ототожнювати себе з Гретою в майбутньому, на його погляд, є «прихильником терору».

«Те, що робить Грета, те, що вона зараз демонструє солідарність з Газою, не кажучи ні слова про масові вбивства ізраїльтян, показує, що вона насправді не на боці палестинців, а замовчує терор палестинців або ХАМАСу та Ісламського джихаду, ніби його не існує», – додав він.

Більшість коментаторів під дописом Грети також висловили обурення.

«Ліберальна активістка, яка обирає одну сторону та ігнорує вбивства і викрадення ізраїльських дітей і цивільних людей. Немає слів», – написав музикант Кфір Охайон.

«Грета, раніше ти надихала мене, але зараз ти – величезне розчарування. Ти не засудила Хамас і Джихад за вбивства і страти немовлят, дітей і невинних людей. Мої друзі загинули і перебувають у заручниках – і тебе це не турбує…

Ти можеш бути за палестинців, за Ізраїль та проти ХАМАС і терористів. Звільнення Гази від ХАМАС піде на користь усім», – додав екоактивіст і фотограф дикої природи Рой Галітц.

Водночас під дописом Тунберг були і позитивні коментарі з подякою за підтримку від палестинців.