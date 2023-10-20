ЗСУ за добу ліквідували 1380 окупантів

Про це 20 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 292 060 (+1380) осіб,
- танків ‒ 5047 (+55) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120) од,
- артилерійських систем – 7012 (+29) од,
- РСЗВ – 822 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8) од,
- крилаті ракети ‒ 1535 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 985 (+0).
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