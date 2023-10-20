Армія РФ завдала 12 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України Іранські бойовики здійснили ракетний удар по кораблю ВМС США біля берегів Ємену » ЗСУ за добу ліквідували 1380 окупантів Російські окупанти протягом минулої доби поновили наступальні дії в районі Авдіївки. Натомість українські війська завдають ворогу значних втрат: 1380 загарбників і 55 танків Про це 20 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 292 060 (+1380) осіб,

танків ‒ 5047 (+55) од,

бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120) од,

артилерійських систем – 7012 (+29) од,

РСЗВ – 822 (+4) од,

засоби ППО ‒ 548 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8) од,

крилаті ракети ‒ 1535 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 985 (+0).