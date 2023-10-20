ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області та просуваються на південь від Бахмута — ISW

Українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах східного берега Дніпра поблизу берегової лінії та Антонівського залізничного мосту, повідомляється в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) у п’ятницю.

«Нинішні дії України видаються масштабнішими, ніж тактичні рейди, які спостерігалися раніше, а наявні кадри з геолокацією свідчать про те, що українські сили зберігають присутність уздовж берегової лінії та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на російські контратаки», — зазначають аналітики.

Також повідомляється, що українські сили просунулися на південь від Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області під час контрнаступальних операцій 19 жовтня. «Українські сили досягли невстановленого успіху поблизу Кліщіївки, Андріївки й Курдюмівки та просунулися через лінію оборони росіян у напрямку Опитного», — йдеться у зведенні.

Крім того, українські сили відтіснили російські війська з позицій біля Вербового і просунулися на 1,5-1,6 км до російських оборонних рубежів на невстановленій частині фронту в районі Роботиного. Водночас у ISW повідомляють, що поки що не спостерігали візуального підтвердження дій українських військ за залізничною лінією на схід від Кліщіївки.

За даними аналітиків, українські сили за останні 10 днів збили п’ять російських літаків на Донеччині, а в перші дні наступу під Авдіївкою російські війська втратили щонайменше 45 танків і бронетехніки. «Російські війська продовжують платити високу ціну для підтримки дій в Авдіївці, а втрати техніки, ймовірно, й надалі уповільнюватимуть темпи просування РФ у цьому районі», — зазначають в ISW.

У свою чергу війська окупантів у четвер проводили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, у районі Бахмута, Авдіївки, на південь від Донецька, вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області і, як повідомляється, на окремих ділянках просунулися вперед.