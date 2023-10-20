Японія провела перші випробування рейкотрона з бойової платформи

Міністерство оборони Японії та Агентство закупівель, технологій і матеріально-технічного забезпечення провели перші у світі випробування рейкотрона з морської платформи.

Про це повідомляє офіційна сторінка агентства оборонних досліджень ATLA у Twitter.

У своєму відео, ATLA продемонструвала випробувальну стрільбу електромагнітного рейкотрона в океані, з надводного судна невстановленого типу. Гармата зробила декілька пострілів, які були зафіксовані на відео.

“Щоб захистити судна від загроз з повітря та поверхні високошвидкісними пострілами, ATLA наполегливо сприяє ранньому розгортанню технології рейконтрона” – заявили представники ATLA

Ці випробування підтвердили можливість встановлення гармат подібного типу на військові та цивільні кораблі, а також допомогли агенції краще розуміти вплив рейкотрона на судно.

Розробка рейкотрона в Японії розпочались у 2016 році під керівництвом агентства оборонних досліджень ATLA, яка була відповідальна за основні роботи у цьому напрямку.

Основний напрямок розвитку гармат цього типу спрямований на збільшення швидкості бойового елемента, для знищення високошвидкісних цілей таких як. гіперзвукові ракети та надзвукові протикорабельні ракети.

Загальна вага установки 8 тонн, довжина ствола 6 метрів, при цьому за повідомленнями ATLA, під час випробувань установка випустила снаряд з початковою швидкістю у 2297 м/с або 6,5 маха.

Рейкотрон від ATLA під час випробувань. Фото ATLA

Як повідомляв “Мілітарний” раніше, Японія та США розробляють нову протиракету для знищення гіперзвукових цілей, яка частково замінить ракету SM-3.

Посилення інтересу країн навколо Японії до розробки гіперзвукової зброї потребує своєчасної реакції з боку США та Японії.