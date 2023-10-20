Японія провела перші випробування рейкотрона з бойової платформи

Міністерство оборони Японії та Агентство закупівель, технологій і матеріально-технічного забезпечення провели перші у світі випробування рейкотрона з морської платформи.
Про це повідомляє офіційна сторінка агентства оборонних досліджень ATLA у Twitter.
У своєму відео, ATLA продемонструвала випробувальну стрільбу електромагнітного рейкотрона в океані, з надводного судна невстановленого типу. Гармата зробила декілька пострілів, які були зафіксовані на відео.
“Щоб захистити судна від загроз з повітря та поверхні високошвидкісними пострілами, ATLA наполегливо сприяє ранньому розгортанню технології рейконтрона” – заявили представники ATLA
Ці випробування підтвердили можливість встановлення гармат подібного типу на військові та цивільні кораблі, а також допомогли агенції краще розуміти вплив рейкотрона на судно.
Розробка рейкотрона в Японії розпочались у 2016 році під керівництвом агентства оборонних досліджень ATLA, яка була відповідальна за основні роботи у цьому напрямку.
Основний напрямок розвитку гармат цього типу спрямований на збільшення швидкості бойового елемента, для знищення високошвидкісних цілей таких як. гіперзвукові ракети та надзвукові протикорабельні ракети.
Загальна вага установки 8 тонн, довжина ствола 6 метрів, при цьому за повідомленнями ATLA, під час випробувань установка випустила снаряд з початковою швидкістю у 2297 м/с або 6,5 маха.
Як повідомляв “Мілітарний” раніше, Японія та США розробляють нову протиракету для знищення гіперзвукових цілей, яка частково замінить ракету SM-3.
Посилення інтересу країн навколо Японії до розробки гіперзвукової зброї потребує своєчасної реакції з боку США та Японії.
Обидві країни вже співпрацюють у розробці та виробництві нової ракети SM-3 Block 2A/B для посилення спільної системи протиракетної оборони.
Нова ракета зможе боротись з гіперзвуковими об’єктами на великих відстанях, використовуючи систему інфрачервоного наведення та активну ГСН.
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