Victoria’s Secret возвращается к традиционной сексуальности из-за падения продаж

Знаменитый бренд нижнего белья Victoria’s Secret после отказа от своего шоу в 2019 году и попытки стать инклюзивной маркой решил вернуться к своим истокам. После того как компания заменила своих классических супермоделей на трансгендеров, полных моделей, а также моделей с различными физическими и психическими проблемами, продажи бренда начали падать. Теперь руководство компании хочет вернуться к «традиционной сексуальности», благодаря которой и прославилась марка, сообщает издание Business of Fashion.

Victoria’s Secret потратила последние годы на пересмотр своего «гиперсексуального имиджа» в попытке вернуть «культурную значимость» и привлечь молодых потребителей. Были некоторые отдельные успехи, однако положительные отзывы как критиков, так и в сети так и не отразились положительно на продажах: бренд прогнозирует выручку в размере 6,2 млрд долларов в этом году, что примерно на 5% меньше, чем годом ранее, и значительно ниже 7,5 млрд долларов в 2020 году, на пике пересмотра ценностей.

«Шоу Victoria’s Secret «The Tour 23» было попыткой возродить формат показов марки на подиуме, но с следованием трендам по инклюзивности. Но на презентации для инвесторов в Нью-Йорке на прошлой неделе, руководители Victoria’s Secret заявили, что «стремятся вернуть бренду сексуальность», а новое направление VS «не будет иметь ничего общего с усилиями по инклюзивности».

На фото показы мод 2023 года, 2018 года и 2003 года.