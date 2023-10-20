В Україні запрацював сервіс е-Риба

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«За підрахунками експертів, тіньовий ринок промисловості становив 850 млн грн щорічно, а тіньове рибальство — 60% ринку. Тобто більша частина рибного продовольства на ринку була незаконною, непідзвітною та нерегульованою. Створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства змінить підхід до формування ринку, взаємодії представників сфери та органів влади», — пояснили у відомстві.

Першим інструментом системи е-Риба стало декларування права на риболовлю в промислових масштабах. Під час дії експериментального проєкту подавати декларації можна щороку до 1 листопада через е-систему за посиланням — https://efish.gov.ua/. З часом послуга також стане доступною на порталі Дія.