США вплинули на план Ізраїлю щодо вторгнення в Газу

«За словами ізраїльських чиновників і людей, близьких до уряду, вплив США вже визначає спосіб проведення наступу – зокрема, як обмежити жертви серед 2 мільйонів цивільних, які живуть в Газі – і плани уряду щодо того, що буде після його завершення».

Три високопоставлені ізраїльські чиновники, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що роль і вплив США в цій війні проти ХАМАСу є глибшими та інтенсивнішими, ніж будь-коли в минулому.

Bloomberg наголошує, що про наземне вторгнення до Гази Ізраїль оголосив ще минулої суботи. Але в середині тижня ізраїльські військові вже припускали, що наземний наступ «може бути чимось іншим, ніж ви думаєте». За їхніми словами, він може розпочатися пізніше і тривати довше, розгортаючись у несподіваний спосіб.

У проміжку між цими днями відбулася серія візитів вищих посадових осіб США, в тому числі держсекретаря і міністра оборони, а також президента Джо Байдена.