Румунія розмістить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України — портал HotNews.ro з посиланням на джерела

Нову систему встановлять на кордоні з Україною. Румунія отримає цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.