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Румунія розмістить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України — портал HotNews.ro з посиланням на джерела

 Нову систему встановлять на кордоні з Україною. Румунія отримає цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

20 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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