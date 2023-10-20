Прогноз погоди на вихідні 21–22 жовтня: майже в усіх регіонах потеплішає

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості регіонів України буде переважно хмарною, з короткочасними дощами, але незвично теплою для цієї пори. Осінь цього року, безсумнівно, нас балує!

Погода в суботу 21 жовтня

Потепління обійде лише Сумську та Чернігівську області. Тут максимальна температура вдень становитиме +10…+12 °С. На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +16…+19 °С, у західних та центральних областях — до +21…+23 °С. А в південні регіони наче ненадовго знову повернеться літо — повітря тут прогріється до +23…+24 °С.

У більшості областей субота буде похмурою із проясненнями. Мешканцям західних, північних і східних областей радимо не виходити з дому без парасольок — ймовірні невеликі дощі.

Погода в неділю 22 жовтня

І цього дня жовтень продовжить ніжити несподіваним теплом. На півдні та південному сході країни термометри покажуть +22…+25 °С, на сході та в центрі — до +18…+21 °С. У решті регіонів очікуються +16…+18 °С. У Сумській та Чернігівській областях буде прохолодніше — +13…+15 °С.

На Закарпатті, Львівщині та Волині дощитиме цілий день, тож радимо продумати плани на неділю заздалегідь. Також опади можливі в усіх північних областях. На решті території України буде хмарно, але без опадів.

Погода в понеділок 23 жовтня

На початку нового тижня температура поступово почне знижуватись. У західних і північних областях очікується до +12…+15 °С, у центрі — до +14…+16 °С. На сході та південному сході країни погода на початку тижня потішить комфортними +18…+20 °С. На півдні буде ще тепліше — +20…+22 °С. На всій правобережній Україні в понеділок місцями пройдуть невеликі дощі.

Висока пожежна небезпека на півдні

21–22 жовтня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте уважні та обережні, розводячи вогонь на присадибних ділянках, не залишайте на сонці скляні пляшки, легкозаймисті речовини тощо.

Народні прикмети та вірування

21 жовтня спостерігали за птахами: якщо вони летіли низько, на зиму чекали ранню та морозну. Вітер із півночі та опади також обіцяли близькі холоди. У садах та лісах намагалися не ламати гілок — вважалося, що цього дня з них вилітають злі духи.

Якщо 22 жовтня випадав перший сніг, на «справжню» зиму чекали через 40 днів. А дощ цього дня віщував багатий урожай пшениці та овочів наступного року.