Президентка Єврокомісії: Росія і ХАМАС схожі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про загрозу подальшого розширення конфлікту на Близькому Сході на тлі протистояння між Ізраїлем та терористичним угропуванням ХАМАС — «Європейська правда» з посиланням на її виступ з публічною лекцією в Університеті Гудзону

За її словами, як президент РФ Володимир Путін хоче стерти Україну з лиця землі, так і ХАМАС за підтримки Ірану хоче стерти з лиця землі Ізраїль.

«Іран, покровитель ХАМАС, лише хоче підлити масла у вогонь хаосу. Росія – покупець зброї в Ірану – уважно за цим спостерігає. Росія і ХАМАС схожі», – наголосила фон дер Ляєн.

«Ці терористи, яких підтримують їхні друзі в Тегерані, ніколи не зупиняться. Тому Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права. І перед обличчям цього жаху є лише одна можлива відповідь з боку демократичних країн, таких як ми: Ми стоїмо на боці Ізраїлю», – резюмувала вона.