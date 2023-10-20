Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп’янському напрямку

Російські війська вдіяли активний переміщення техніки та особового складу з Луганська на Куп’янський напрямок з метою виконання наступальних операцій, повідомили представники військового руху «Атеш», що включає в себе українців та кримських татар.

У повідомленні вказано, що їхні агенти здійснюють регулярні спостереження за рухом російських окупаційних військ у Луганську та зафіксували активну активність, пов’язану з перебуванням техніки та військового персоналу Росії на шляху до Куп’янського напрямку.

Члени «Атеш» також наголошують на тому, що вони вживають всі можливі заходи, щоб завадити окупантам наближатися до лінії фронту.

Окрім того, повстанці повідомляють про активні дії та постійну проведення успішних диверсійних операцій в Луганську. Головною метою цих дій є завдання шкоди російській військовій техніці та обладнанню, а також їхнє знищення.

За останній тиждень бойовики руху «Атеш» повідомляють про ліквідацію трьох вантажівок «Урал», двох автоцистерн, та трьох автобусів, які більше не здатні виконувати свої попередні функції через завдані їм пошкодження.