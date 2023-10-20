Маск анонсував запуск нових премім-підписок у соцмережі X

Власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це пише Reuters.

«Один з них буде дешевшим з усіма функціями, але без скорочення реклами, а інший — дорожчим, але без реклами», — написав Маск.

Маск не надав більш детальної інформації про плани щодо підписки.

Раніше цього тижня компанія в тестовому режимі почала стягувати з нових користувачів по 1 долару в Новій Зеландії та на Філіппінах за платну підписку «Не бот».

Нові користувачі, які відмовилися від підписки, зможуть здійснювати «лише читання», а саме: читати пости, дивитися відео та відстежувати акаунти, йдеться на сайті компанії.

Метод підписки «Не бот» має на меті зменшити кількість спаму, маніпуляцій з платформою та активність ботів, заявив Маск.