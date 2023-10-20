Ізраїль вдарив по об’єктах «Хезболли» та по Газі

В ніч на 20 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела серію авіаційних ударів по об’єктах, що належать терористичній групі «Хезболла» на півдні Лівану, а також удари по близько 100 цілях в секторі Гази. Інформацію про це оприлюднив видання The Times of Israel.

Зазначається, що протягом ночі ЦАХАЛ також наніс кілька додаткових ударів по об’єктах «Хезболла» в південній частині Лівану, як реакцію на ракетний обстріл північних населених пунктів Ізраїлю, що стався минулого дня.

До того ж, Ізраїль використав безпілотник для проведення удару, що призвело до ліквідації одного із терористів у цьому регіоні. Однак, подробиці цієї події не надаються.

Ці заходи свідчать про реакцію Ізраїлю на акти насильства, здійснені терористичними групами «Хезболла» та ХАМАС, і можуть бути спрямовані на запобігання подальшим агресивним акціям цих груп.