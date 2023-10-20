Іранські бойовики здійснили ракетний удар по кораблю ВМС США біля берегів Ємену

Про це повідомляє CNN, з посиланням на двох американських чиновників.

Один із офіційних осіб сказав, що ракети випустили підтримувані Іраном хуситські бойовики, які беруть участь у триваючому конфлікті в Ємені. За словами другого чиновника, було перехоплено приблизно 2-3 ракети.

Офіційні особи сказали, що неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по USS Carney або запущені в бік іншої цілі.

Інцидент стався на тлі високого занепокоєння щодо можливої агресії Ірану, оскільки напруга на Близькому Сході продовжує зростати після теракту ХАМАС в Ізраїлі. Іран вже давно підтримує ХАМАС.

У середу USS Carney пройшов через Суецький канал у Червоне море. Командування сил флоту США заявило в дописі в соціальних мережах, що він «допоможе забезпечити безпеку на морі та стабільність на Близькому Сході».