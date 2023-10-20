ЦАХАЛ объявил об эвакуации города Кирьят-Шмона на севере Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу объявила о планах эвакуации города Кирьят-Шмона на севере страны после нескольких дней столкновений с боевиками «Хезболлы» на границе с Ливаном.

«Некоторое время назад Северное командование проинформировало мэра города об этом решении. План будет осуществляться под управлением местных властей, Министерства туризма и Министерства обороны», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Поддерживаемая Ираном ливанская «Хезболла» и союзные с ней палестинские группировки уже несколько дней вступают в пограничные перестрелки с Израилем после атаки ХАМАС на юге Израиля 7 октября.

Израильские военные сообщили, что они продолжают наносить удары по целям «Хезболлы» в условиях усиления напряженности на границе.

«Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по инфраструктуре “Хезболлы”, включая наблюдательные пункты, – говорится в сообщении ЦАХАЛ. — Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля».

Израильские власти уже постепенно эвакуируют жителей населенных пунктов у северной границы, в то время как в регион стягиваются резервисты и колонны танков и бронетехники.

Шиитское движение «Хезболла» является единственной вооруженной группировкой в Ливане, которая не разоружилась после гражданской войны 1975-1990 гг. В последний раз она участвовала в крупном конфликте с Израилем в 2006 году.