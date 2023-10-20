Британська розвідка спрогнозувала, як удари ATACMS по аеродромах Луганська та Бердянська вплинуть на ситуацію

В ніч з 16 на 17 жовтня українські сили здійснили ракетні удари за допомогою ракет ATACMS по аеродромах у Луганську та Бердянську, що могло би спонукати Російську Федерацію до переміщення своїх оперативних баз подалі від лінії фронту, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

У звіті зазначено, що українська армія завдала удару, який спричинив знищення кількох російських вертольотів і протиповітряного оборонного обладнання на аеродромах Луганська та Бердянська.

«Хоча масштаби завданих збитків наразі не підтверджені, здається, що дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять у Луганську були руйновані. Україна стверджує, що вперше використала армійські тактичні ракети великої дальності (ATACMS), отримані від США», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеродром в Бердянську використовувався Росією як ключова операційна база на південній фронтовій лінії, забезпечуючи логістику та бойову підтримку.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що в разі підтвердження втрат ці дії можуть вплинути на здатність Росії як до оборони, так і до подальших наступальних дій на цьому напрямку. Це також може створити додатковий тиск на російських пілотів та авіаційну інфраструктуру, які вже, ймовірно, переживають великі труднощі через тривалу військову діяльність та проблеми з обслуговуванням.

«Є реальна ймовірність того, що ці удари спонукають Росію до перенесення своїх оперативних баз та пунктів управління подалі від фронтової лінії, що може призвести до збільшення навантаження на логістичні ланцюги», — висловлює свої припущення розвідка.