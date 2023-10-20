Байден подав новий запит Конгресу про допомогу Україні на понад 61$ млрд

Новий запит на фінансування допомоги Україні подав до Конгресу президент США Джо Байден.

Крім допомоги Україні, запит також стосується нової допомоги Ізраїлю, розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.

Підтримка Сполученими Штатами Ізраїлю відбувається в той же час, коли незаконна війна Путіна проти народу України перейшла рубіж в 600 днів, йдеться в записці Білого дому щодо запиту. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Українська частина передбачає: 30$ млрд для Пентагону на обладнання для України і поповнення власних запасів озброєння,

14,4$ млрд для Пентагону на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки,

16,3$ млрд – для Державного департаменту та USAID на економічну, безпекову та оперативну допомогу,

481$ млн – на допомогу переміщеним українцям в рамках програми США «Об’єднання заради України» U4U,

149$ млн – для NNSA для реагування на ядерні/радіологічні інциденти. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.

Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.

Детальніше, законопроєкт передбачає п’ять основних сфер підтримки України:

— Додаткова зброя та устаткування для того, щоб допомогти Україні досягнути успіху на полі битви та захистити її народ, а також поповнити запасу Пентагону, після передачі устаткування Україні в рамках президентських повноважень. Надана допомога, наголосили в Білому домі, «допомогла Україні врятувати численні життя та виграти битви за Київ, Харків та Херсон».

— Продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки, включаючи інвестиції до оборонної промислової бази, відшкодування витрат на транспортування американських службовців та устаткування, та подальше нарощування присутності військ США в Європі, та інша критично важлива діяльність.

— Економічна підтримка та підтримка цивільної безпеки, включаючи пряму бюджету підтримку України, допомога з інвестиціями до критичної інфраструктури, підтримка правоохоронної діяльності, допомога в розмінуванні звільнених територій.

— Допомога переміщеним українцям в рамках програми США «Об’єднання заради України» U4U

— Розбудова співпраці з партнерами на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема ядерної та радіоактивної криз.

«Як вчора ввечері заявив президент, ми маємо продовжувати протистояти тиранії та агресії, і захищати Україну від брутального російського вторгнення. З історії ми знаємо: якщо ми відступимо, і дозволимо комусь на кшталт Владіміра Путіна знищити незалежність України, він не зупиниться на досягнутому, і це заохотить агресорів по всьому світу. Ми маємо надіслати безпомилковий меседж: що у XXI столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусіда», – заявив під час спілкування з журналістами в пʼятницю 20 жовтня радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Ми маємо надіслати безпомилковий меседж: що у XXI столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусіда

За словами радника з національної безпеки, фінансування та повноваження, які Конгрес раніше схвалив переважною більшістю, майже закінчилися, і потрібні дії Конгресу, щоб гарантувати, що США зможуть продовжувати задовольняти потреби України на полі бою та захищати її людей, які перебувають під атакою.

«Тож поки Україна веде складний контрнаступ, аби захиститися від нового російського наступу, і зі швидким наближенням зими, світ уважно стежить за тим, що Конгрес робитиме далі. Ідеться і про людей в Україні, які борються за свою державу, і тих у Кремлі, хто прагне її стерти», – додав Салліван.