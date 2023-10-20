Авдіївка та Куп’янськ: Залужний відвідав найскладніші ділянки фронту

Про це він повідомив у телеграм.

«На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз — це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто», — йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

«З командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів», — додав головком ЗСУ.

Також Залужний провів роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.

Залужний подякував кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну.