Армія РФ завдала 12 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України

Минулої доби окупанти завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні БПЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Виїмка, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Бердичі, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав та Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.