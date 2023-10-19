В Україні суд визнав незаконним дії військкомату щодо затримання та позбавлення волі мобілізованого

В Україні суддя виніс, можливо, унікальне рішення про звільнення мобілізованого, якого незаконно утримували у військкоматі. Редакція 368.media дізналася, що це сталося у місті Надвірна Івано-Франківської області. Суддя Роман Солодовніков розглянув скаргу родичів затриманого на дії службових осіб місцевого ТЦК.

Так, 9 жовтня до суду надійшла скарга, де вказувалося, що 6 жовтня у Яремче посадовці без попереднього вручення повістки здійснили не задокументоване затримання військовозобов’язаного. У останнього вилучили наявні документи та доставили до Надвірнянського ТЦК під приводом примусового проходження військово-лікарської комісії. Про таке затримання, умови тримання та місцезнаходження чоловіка скаржницю та інших близьких родичів не повідомлено.

Жінка повідомила суд, що затриманий позбавлений свободи за відсутності судового рішення, яке б набрало законної сили й прямо б передбачало позбавлення його свободи з будь-якої іншої правової підстави.

Представник Надвірнянського ТЦК в судовому засіданні повідомила, що посадовці спільно із працівниками поліції роз’яснено права і обов’язки, а також правила військового обліку. Після чого, чоловік нібито добровільно направився з ними до Надвірнянського ТЦК. За її словами, медкомісію він проходив три дні – до 9 жовтня. Чоловіка визнали придатним до служби, але де він перебував увесь час у ТЦК не знають.

Далі мобілізований написав заяву на отримання військового квитка та вибув в розпорядження командира військової частини. Таким чином, у військкоматі не має інформації про місцезнаходження чоловіка.

Слідчим суддею оголошена перерва і надана можливість представнику Надвірнянського ТЦК встановити місцезнаходження мобілізованого і повторно забезпечити його явку до слідчого судді. Що цікаво, посадовці знайшли чоловіка. У суді він пояснив, що добровільно направився до ТЦК 6 жовтня, а 9 жовтня проходив комісію.

У вихідні дні з 7 по 8 жовтня він був вдома. Після уточнюючих запитань чоловік пояснив, що його з 6 по 9 жовтня тримали у ТЦК проти його волі.

Скаржник у поданій скарзі вказує на незаконне затримання і позбавлення волі чоловіка з 6 жовтня. Разом з тим, сам затриманий в судовому засіданні дав суперечливі показання щодо свого затримання. Між тим, він підтвердив те, що службові особи Надвірнянського ТЦК проти його волі утримували його, що свідчить про застосування необґрунтованого примусу неуповноваженим на це органом і без передбаченого законом підстав.

Службовими особами Надвірнянського ТЦК не доведене те, що чоловік ухилявся від взяття на військовий облік або від проходження лікарсько-військової комісії, перешкоджав здійсненню призову на військову службу під час мобілізації, притягувався до відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію або ухилявся від проходження військової служби, у зв’язку з чим на законних підставах затримувався органами поліції і доставлявся до Надвірнянського ТЦК.

Тому слідчий суддя визнає безпідставним затримання військовозобов’язаного, привід і утримання в Надвірнянському ТЦК.

Та обставина, що чоловік під час застосування необґрунтованого примусу визнаний придатним для проходження військової служби, отримав військовий квиток і направляється до військової частини, жодним чином не спростовують його незаконне затримання і тривале позбавлення свободи без передбаченого законом дозволу, що є порушенням прав людини.

З огляду на те, що службовими особами Надвірнянського ТЦК не доведена наявність правових підстав для позбавлення свободи чоловіка, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення поданої скарги.