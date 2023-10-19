Тарнавський: Маємо частковий успіх на південний захід від Вербового в Запорізькій області

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про успіх українських сил на південний захід від с. Вербове Запорізької області та знищення 43 одиниць військової техніки противника.

«Загальні втрати ворога становлять 322 особи. Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, три танки, три ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та дві – спеціальної техніки окупантів», — написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський також зазначив, що в Токмаку Запорізької області, використовуючи цивільних як живий щит, російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення.

Загалом минулої доби ворог завдав двох ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойові зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

Як повідомив Тарнавський, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдань.