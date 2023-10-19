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Армія РФ завдала 15 ракетних та 79 авіаційних ударів по території України Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці » Танки та 630 окупантів знищено за добу Українські військові відбили атаки окупантів на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ знищили літак, гелікоптер та ліквідували 630 росіян Про це 19 жовтня пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 290 680 (+630) осіб,

танків ‒ 4992 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,

артилерійських систем – 6983 (+39) од,

РСЗВ – 818 (+4) од,

засоби ППО ‒ 548 (+1) од,

літаків – 320 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17) од,

крилаті ракети ‒ 1534 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 985 (+3).