Танки та 630 окупантів знищено за добу

Про це 19 жовтня пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 290 680 (+630) осіб,
- танків ‒ 4992 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,
- артилерійських систем – 6983 (+39) од,
- РСЗВ – 818 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 548 (+1) од,
- літаків – 320 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17) од,
- крилаті ракети ‒ 1534 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 985 (+3).
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