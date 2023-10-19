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Танки та 630 окупантів знищено за добу

Про це 19 жовтня пише Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 19.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 290 680 (+630) осіб,
  • танків ‒ 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6983 (+39) од,
  • РСЗВ – 818 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+1) од,
  • літаків – 320 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17) од,
  • крилаті ракети ‒ 1534 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 985 (+3).
19 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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