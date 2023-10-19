США сняли часть санкций с Венесуэлы после соглашения правительства Мадуро с оппозицией

Администрация Джо Байдена в среду ослабила санкции против нефтяного сектора Венесуэлы в ответ на соглашение, достигнутое между правительством и оппозиционными партиями по поводу выборов 2024 года. Решение Вашингтона стало самой масштабной отменой ограничений в отношении Каракаса, введенных при президенте Дональде Трампе.

Член ОПЕК, Венесуэла находилась под санкциями с 2019 года.

Новая генеральная лицензия, выданная Министерством финансов США, разрешает Венесуэле добывать и экспортировать нефть на рынки по ее выбору без ограничений в течение шести месяцев.

Госсекретарь Энтони Блинкен приветствовал уступки, на которые пошел президент Венесуэлы Николас Мадуро. При этом глава американской дипломатии сообщил, что Мадуро должен до конца ноября начать снимать запреты с оппозиционных кандидатов в президенты, освобождать политических заключенных и «неправомерно задержанных» американцев.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, беседовавший с «Рейтер» на условиях анонимности, предупредил, что санкции могут быть восстановлены, если Мадуро не выполнит обещаний.

Этому решению предшествовали несколько месяцев переговоров, в ходе которых Вашингтон добивался от Каракаса конкретных действий по проведению демократических выборов в обмен на снятие некоторых жестких санкций, введенных при Трампе.

Решение также представляет собой важный шаг в активизации взаимодействия администрации Байдена с Мадуро по самым разным вопросам – от энергетики до миграции, что является отходом от кампании «максимального давления», которую проводил Трамп в отношении социалистического правительства.

Представитель правящей партии Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий делегацию правительства на переговорах с оппозицией, заявил в среду, что снятие санкций затрагивает все виды деятельности в нефтяной сфере.

Правительство Мадуро и оппозиция во вторник достигли соглашения о гарантиях при проведении выборов во второй половине 2024 года под международным наблюдением. Однако в соглашении не было оговорено, что Мадуро согласится восстановить в правах кандидатов от оппозиции, которым ранее было запрещено занимать государственные должности.

Блинкен заявил, что США действуют «в соответствии с нашим давним обязательством отменять санкции в ответ на конкретные шаги по проведению конкурентных выборов и соблюдению прав человека и основных свобод».

США ввели жесткие санкции против Венесуэлы, чтобы наказать правительство Мадуро после его переизбрания в 2018 году, результаты которого США и другие западные страны отвергли как сфальсифицированные.