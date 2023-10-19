Сили оборони здійснили близько 20 ударів по ключових позиціях ворога,- Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

З початком доби кремлівські терористичні війська, цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою “Іскандер-М” по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, окупанти застосували ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.

Протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.