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Повідомлено про підозру спільнику Медведчука, який працював на його телеканалах

Повідомлено про підозру спільнику Медведчука, який працював на його телеканалах

Спільнику екснардепа Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу, який працював на його телеканалах і очолював заборонену проросійську партію, повідомлено про підозру в колабораціонізмі та прославлянні окупантів.

«Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба — ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії «Союз лівих сил», — повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України в четвер.

За інформацією СБУ, на початку повномасштабного вторгнення РФ Гольдарб утік із Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. «Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних телеграм- та ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів. У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої ситуації в нашій державі», — зазначається в повідомленні.

19 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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