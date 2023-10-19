Повідомлено про підозру спільнику Медведчука, який працював на його телеканалах

Спільнику екснардепа Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу, який працював на його телеканалах і очолював заборонену проросійську партію, повідомлено про підозру в колабораціонізмі та прославлянні окупантів.

«Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба — ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії «Союз лівих сил», — повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України в четвер.

За інформацією СБУ, на початку повномасштабного вторгнення РФ Гольдарб утік із Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. «Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних телеграм- та ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів. У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої ситуації в нашій державі», — зазначається в повідомленні.