Парламент прийняв проєкт бюджету-2024 у першому читанні

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету», — пише він.

Железняк зазначив, що далі Кабмін має опрацювати документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада відбудеться остаточне голосування за проєкт бюджету

Основні показники бюджету у першому читанні::

Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн;

Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн;

Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.

Железняк також повідомив, що на 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400.

«Відповідна правка Железняка-Хлапука прийнята і підтверджена в залі», — пише нардеп.