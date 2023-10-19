 
«  
  »

Парламент прийняв проєкт бюджету-2024 у першому читанні

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету», — пише він.

Железняк зазначив, що далі Кабмін має опрацювати документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада відбудеться остаточне голосування за проєкт бюджету

Основні показники бюджету у першому читанні::

  • Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн;
  • Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн;
  • Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.

Железняк також повідомив, що на 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400.

«Відповідна правка Железняка-Хлапука прийнята і підтверджена в залі», — пише нардеп.

19 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  