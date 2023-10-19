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Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці

Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці
Уряд Німеччини закликав місцеві компанії послабити вимоги до знання німецької мови українськими біженцями та запропонувати їм додаткове навчання — «Європейська правда» з посиланням на Reuters

Уряд сподівається заручитися підтримкою компаній, агентств з працевлаштування та асоціацій, які взяли на себе добровільні зобов’язання, і призначив спеціального представника Федерального агентства з працевлаштування Даніеля Терценбаха для зв’язку з ними.

Європейські країни не в повній мірі скористалися можливістю заповнити дефіцит робочої сили, спричинений прибуттям українських біженців з минулого року, незважаючи на те, що багато з тих, хто тікає від війни, мають високу освіту або вкрай необхідні навички.

Німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників, заявив у середу міністр праці Губертус Гайль. «Робота також веде до інтеграції», – зазначив він.

За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить 19%.

19 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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