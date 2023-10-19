Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці

Уряд сподівається заручитися підтримкою компаній, агентств з працевлаштування та асоціацій, які взяли на себе добровільні зобов’язання, і призначив спеціального представника Федерального агентства з працевлаштування Даніеля Терценбаха для зв’язку з ними.

Європейські країни не в повній мірі скористалися можливістю заповнити дефіцит робочої сили, спричинений прибуттям українських біженців з минулого року, незважаючи на те, що багато з тих, хто тікає від війни, мають високу освіту або вкрай необхідні навички.

Німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників, заявив у середу міністр праці Губертус Гайль. «Робота також веде до інтеграції», – зазначив він.

За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить 19%.