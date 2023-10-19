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Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, перешкодами для отримання літаків наразі є відсутність в Україні відповідної інфраструктури для них, а також навчання пілотів, яке ще триває.

Кулеба наголосив, що нині партнери ухвалили всі принципові рішення щодо F-16.

«І ви пам’ятаєте турне президента, коли він перебував у Нідерландах, у Данії, коли ми показували літаки, які літатимуть у нашому повітряному просторі. Останнє досягнення авіаційної коаліції — це рішення Бельгії надати літаки», — сказав міністр.

«Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього — літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з’явилися в українському повітрі, — це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року», — додав він.

19 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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