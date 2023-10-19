Кількість жертв у Запоріжжі сягнула п’ятьох, поліція показала відео удару

Внаслідок нічного ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Запоріжжі загинуло щонайменше п’ятеро людей. Поліція опублікувала відео влучання та його наслідків — голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, поліція Запорізької області, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

За даними Малашка, з-під завалів було деблоковано тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, кількість жертв атаки по Запоріжжю зросла до 5 загиблих.

Також у медичні заклади доставлено 5 поранених.

Правоохоронці показали відеозапис моменту падіння ракети.

А представник патрульної поліції Білошицький додатково опублікував відео перших хвилин після влучання у багатоповерхівку.

За інформацією правоохоронців, у ніч проти четверга, в період з 1:33 до 1:48, росіяни нанесли 6 ударів ракетами С-300 по території Запоріжжя.

Одна ракета влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані житлові будинки і транспортні засоби.

Двома іншими ракетами окупаційні війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. На щастя, постраждалих немає.